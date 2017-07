Belgique: les plus belles promenades à vélo se font à la carte

Construit sous forme de réseaux les différents points sont reliés entre eux et vous permettent de sillonner le pays sans carte et sur des centaines de kilomètres. Mais, pas de panique, il est aussi tout à fait possible de faire des boucles beaucoup plus raisonnables. En fait, c'est à la carte.

Le principe est assez simple. Le réseau fonctionne tel un grand maillage où chaque intersection porte un numéro. Chaque maille du réseau fait en moyenne 5 à 8 km de longueur, ce qui permet de réaliser des boucles à la longueur souhaitée. Des panneaux indiquent à ces croisements la direction vers les autres carrefours numérotés. Le trajet est donc parfaitement modulable. Il suffit de repérer les chiffres pour faire son propre tracé. La carte avec tous les points est à voir ici.

Trop de choix, tue le choix alors voici quelques idées de balades

Avec vue sur mer

Knokke et le Zwin.

Un circuit qui part de Knokke-Heist traverse le Zwin avant de revenir. Il est aussi possible de prolonger vers les Pays-Bas et de poursuivre le long de la côte sur une piste cyclable perchée sur les dunes jusque Breskens où on peut prendre un bateau vers la Zélande.

Suivre les points suivants pour le tour autour de Knokke : 13 - 68 - 45 - 4 - 18 - 86 - 29 - 30 - 50- - 59 - 52 - 73 - 33 - 62 - 39 - 13

Middelkerke et Westende ( + Nieuport)

Une autre promenade avec vue sur mer est celle qui relie Middelkerke et Westende en passant par la réserve de Raversijde.

Suivre les points suivants : 81 - 60 - 80 - 52 - 77 - 75 - 16 - 59 - 19 - 2 - 12 - 81

Pour ceux qui veulent prolonger, une très chouette option est de rejoindre Nieuport (où une autre ballade de 24 km vous attends : suivre 82 - 24 - 96 - 64 - 73 - 61 - 70 - 10 - 57 - 7 - 67 - 82) et puis revenir par l'arrière par les canaux. Les plus courageux peuvent même pousser jusqu'à jusqu'à Diksmuide. Calme et surprenant de beauté.

La Panne

Il existe aussi une autre promenade qui flirte cette fois-ci avec la frontière française en tournant autour de La Panne. Entre vue sur mer et arrière-pays verdoyant, cette route de 34 kms a aussi été particulièrement bien aménagée. Suivre: 1 - 84 - 59 - 76 - 50 - 39 - 71 - 21 - 34 - 85 - 12 - 10.

Spécial enfant

La côte belge propose aussi trois circuits particulièrement adaptés pour une promenade avec les enfants. L'une à Bredene (à découvrir en cliquant ici), une autre à Blankenberge (cliquer ici) et enfin une autre à Wenduine et Le Coq (cliquer ici).

Ailleurs en Flandre

Il existe nombre de routes possibles avec toutes sortes de thématique.

Le site reisroutes.be en répertorie pas moins de 46. A voir en cliquant ici.

Par exemple, dans le Brabant Flamand, il y a la route de la gueuze qui passe une brasserie et notamment le bois de Halle. Pour cela il faut suivre les points: 83 - 61 - 49 - 50 - 28 - 65 - 64 - 53 - 62 - 63 - 83. Plus d'infos et d'autres routes ici.

Par exemple le parcours Eddy Merckx qui permet de goûter au Tour des Flandres sur ce parcours sportif à travers les Ardennes flamandes (cliquer ici). Ou encore un parcours qui permet de traverser la magique Campine aux paysages qui semblent venir d'un autre pays. La brochure est disponible ici gratuitement.

En Wallonie aussi

Il y a bien sûr les différents Ravel (Réseau Autonome de Voies Lentes), ces anciennes voies ferrées et de chasses qui ont été transformées en pistes cyclables. Mais depuis quelque temps la région a aussi développé le système des points-noeuds et de nombreuses provinces viennent de mettre en place de nouveaux tronçons.

La Wallonie Picarde

Son réseau de 1600 kms couvre les 23 communes de la Wallonie picarde et ses deux parcs naturels. A découvrir en cliquant ici.

Hautes Fagnes et Cantons de l'Est ( 350 kms de points noeuds)

Le réseau cyclable permet la découverte de cette région riche en paysages variés qui vont des vallées pittoresques aux immenses forêts, ou des lacs tranquilles aux paysages sauvages des Hautes Fagnes. A voir ici. Et en bonus pour ceux que les dénivelés effrayent, il est très facilement possible de louer un vélo électrique (ici).

Le Pays de Famenne.

En plus de son patrimoine naturel exceptionnel, à cheval sur les provinces de Namur et de Luxembourg il propose également des sorties touristiques comme les villes de Rochefort, Marche ou Durbuy. Ou encore les Grottes d'Han-sur-Lesse et les vallées de la Lesse, de la Lhomme et de l'Ourthe. Le réseau offre pas moins de 350 kms de chemin fléché.

Chimay et l'Entre-Sambre-et-Meuse

Ici aussi de nombreuses possibilités. Pour s'y retrouver, il existe même des boucles thématiques. Par exemple "À la découverte des bocages de Sivry", "Circuit bucolique autour de Beaumont", "Dans les pas des Marcheurs de Sainte-Rolende" ou encore la "Grande traversée forestière" et la "Traversée de l'Entre-Sambre-et-Meuse, d'un Ravel à l'autre"

Le Brabant wallon

C'est un réseau cyclable maillé de 1050 km à travers le Brabant wallon. Il est relié aux réseaux existants et futurs développés en Flandre, dans les Provinces du Hainaut, de Liège et de Namur. De tout nouveaux tronçons viennent d'être installés.

Province de Liège

Enfin, il existe aussi un réseau dans la province de Liège et en particulier la Basse Meuse. En mars 2017, 46 communes sur les 84 de la province de Liège étaient déjà reliées. L'idée est de proposer une porte d'entrée vers des découvertes improbables et ce que la province offre de plus beau (sites touristiques et de l'Horeca).