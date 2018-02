Bientôt des vols low cost vers la Jordanie au départ de Bruxelles

La nouvelle est tombée. La compagnie low cost a agrandi son choix de destinations, une décision qui devrait réjouir les amateurs de voyages. Dès le mois d'octobre, vous pourrez désormais vous rendre dans la capitale jordanienne au départ de Bruxelles-Zaventem.

La vente de tickets débutera d'ici quelques jours pour la compagnie aérienne qui a annoncé le 4 février son arrivée en Jordanie avec 14 lignes au total vers les aéroports d'Amman et d'Aqaba. Ryanair reliera donc deux fois par semaine les capitales belge et jordanienne.

La ministre jordanienne du Tourisme et des Antiquités, Lina Mazhar Annab, s'est réjouie du lancement de ces quatorze routes. "Nous lancerons différentes campagnes de marketing ciblant des types spécifiques de touristes comme les voyageurs religieux et d'affaires ainsi que ceux qui sont à la recherche d'aventure."

La Jordanie devient donc le 34 ème pays desservi par la compagnie irlandaise.

L'ambition de Ryanair est de transporter pas moins de 500.000 passagers par an et d'étendre son offre vers les pays du Moyen-Orient. La Jordanie est la destination parfaite pour les personnes avide de paysages splendides et de découvertes hors du temps.

Soraya Benatmane