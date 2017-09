Bike Brussels, un salon consacré au "vélo urbain" à Bruxelles

Comme pour un traditionnel salon de l'auto ou du vélo, de nombreuses marques présenteront leurs innovations en vélos classiques, électriques, cargos et sportifs. Toute une panoplie d'accessoires sera aussi disponible.

Des conférences, notamment sur la question de la santé et du vélo en ville, et un colloque ("La place du vélo dans la ville de demain") sont programmés.

Les organisateurs promettent également des moments plus spectaculaires avec du Bike Polo et des cascades en BMX. Les enfants de 5 à 14 ans pourront, eux, étaler leur dextérité au travers du parcours d'obstacles "Kidz on wheelz".

Le dimanche, journée sans voiture à Bruxelles, un cortège traversera la ville avec pour thème les 200 ans de la petite reine alors que le Beau Vélo de RAVel qui sera dans la capitale le même jour, fera une halte à Bike Brussels.

L'entrée au salon coûte 7 euros et est gratuite pour les moins de 12 ans.