Bratislava, l'inconnue du Danube

Bratislava ne s'intéresse pas vraiment à la concurrence des villes d'Europe centrale. Elle préfère vivre sa petite vie de son côté, en évoluant à son rythme, en chouchoutant discrètement ses invités et en se dotant d'atouts qui sont en train de faire d'elle une destination passionnante. Et si sa jeunesse a longtemps choisi d'aller faire carrière sous d'autres cieux, elle est aujourd'hui de retour au pays, bardée de diplômes et d'envies de participer à l'évolution hyper-positive de la capitale slovaque. Résultat : en quelques années à peine, tout a changé, notamment grâce au souffle de la culture hipster. Bars et restos branchés, bâtiments modernisés, quartiers réanimés... Il règne désormais ici une ambiance cool qui ravit toutes les générations, même celles qui ont grandi sous un ciel communiste beaucoup moins exaltant.

