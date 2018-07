Bretagne: 30 endroits sublimes à découvrir sur la côte finistérienne

Le Finistère est la pointe extrême de la Bretagne, et le premier département côtier de France, avec à lui seul un dixième des communes littorales de France. Avec leurs caps, baies, anses, îles et presqu'îles, évidemment, ces 1250 km de côtes - un quart du littoral français - offrent des sites et des panoramas très variés, et souvent à couper le souffle. En voici une trentaine à découvrir, avec à la clé un bon bol d'iode assuré.