Bruxelles, Gand, Anvers, Bruges, Louvain et Malines ont la cote comme jamais chez les jeunes touristes

Les touristes visitant ces villes leur donnent une cote de satisfaction de 8,3 sur 10, un chiffre jamais atteint, indique l'office du tourisme de Flandre, Toerisme Vlaanderen.

Toerisme Vlaanderen a sondé 3.873 touristes étrangers dans les six villes d'art. Cette enquête a permis de dessiner une image claire du profil, des attentes et de l'expérience finale des touristes étrangers. "Le touriste moyen a 43 ans et est satisfait de ses visites. Le riche passé de ces villes, les figures historiques, le patrimoine ou encore la gastronomie sont les principaux éléments attractifs.

Chez les touristes belges, le shopping et les divertissements sont les principaux centres d'intérêt", détaille Vincent Nijs de Toerisme Vlaanderen.

En moyenne, les touristes dépensent 150 euros par jour et par personne lors de leur séjour dans une ville d'art flamande (logement et alimentation).