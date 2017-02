Carte : Les sites touristiques préférés des visiteurs dans le monde, pays par pays

Bon nombre de voyageurs sont à la recherche de nouveaux lieux à visiter et se ruent sur le très fréquenté TripAdvisor, reconnu pour offrir des avis et des conseils touristiques émanant de consommateurs eux-mêmes sur des hôtels, restaurants, villes et régions, lieux de loisirs, etc., à l'international. Mais qu'en est-il des sites touristiques les plus populaires en France, aux États-Unis, ou encore en Belgique ? Vouchercloud.coms'est penché sur la question et a décidé de compiler sur une carte chaque "chose à faire" pays par pays, c'est-à-dire l'attraction ayant obtenu la meilleure note de la part de ses visiteurs.

Les résultats sont étonnants, tant certaines attractions approuvées par TripAdvisor sont un peu hors-pistes. Ainsi, le Royaume-Uni se voit attribuer l'Harry Potter Studio Tour comme destination incontournable du territoire. Mis à part les fans du jeune sorcier, peu de touristes auraient désigné le site comme tel.

La Grande Muraille de Chine, les chutes du Niagara et le Taj Mahal trouvent logiquement leur place sur cette carte.

Si les données surprennent, la carte permet en revanche de se faire une idée du tourisme général, des préférences et des pratiques de nombreux voyageurs.

Fait rassurant, la majorité des sites épinglés à travers le globe sont des merveilles naturelles, suivies de près par des lieux historiques. Ainsi, sur les 197 pays répertoriés, 76 attractions sont des sites naturels, 54 des monuments historiques, 38 des attractions touristiques diverses et 29 des sites religieux.