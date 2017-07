Cet été, les Alpes vibrent sous la douce musique des festivals

En Savoie et Haute-Savoie tout particulièrement, puisque ces départements qui concentrent les sommets les plus connus et les stations les plus courues par les Belges en accueillent plus de 140, tous types de spectacles confondus. En soi, direz-vous, rien là d'extraordinaire... Après tout, l'été, le plat pays n'est pas avare en ce type d'événements non plus. Mais là où les nôtres accueillent des milliers de festivaliers sur de mornes plaines ou le pavé glissant des centres urbains, la montagne possède un atout indiscutable : ses somptueux décors. Naturels dans les alpages, patrimoniaux dans les villes et les villages. Imaginez la virtuosité d'un François-René Duchâble s'exprimant sur un piano à queue planté au bord d'un lac à 2 000 mètres d'altitude, après y avoir été déposé par hélicoptère ? Le saxo aérien d'un Sylvain Rifflet dont les notes virevoltent au-dessus d'un glacier ? Le rock cristallin d'un John McLaughlin qui résonne entre les murs d'un château millénaire ? Comme le résume très bien André Manoukian, musicien, homme de télé et organisateur, entre autres, du CosmoJazz Festival de Chamonix, " en montagne, le décor change toutes les dix minutes. Et la nature offre une caisse de résonance à la mesure du talent des musiciens venus la célébrer ". Musique, maestro.

