Cinq pistes pour voyager végétarien

1. Une destination

Certaines cultures accordent une place prépondérante à la cuisine végé pour des raisons religieuses, culturelles ou... financières. L'Inde, pays de la vache sacrée, est la nation comptant le plus de végétariens au monde. La plupart des repas sont cuisinés à base de riz, de légumes et d'épices. Plus étonnante est l'irruption récente de l'Australie dans le top des destinations végétaliennes, selon le site easyvoyage.com. Réputée pour ses élevages de moutons et sa consommation de viande de crocodile ou de kangourou, elle a vu ces dernières années se développer partout une cuisine à base de tofu et de quinoa, tandis que beaucoup d'hôtels et de restaurants " ont adopté la tendance du " clean eating ", en élaborant des recettes sans lait, sans gluten, sans viande...