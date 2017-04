Cinq raisons de passer ses vacances en Croatie

1. Plongez dans l'histoire, la culture et les traditions

Découvrez la riche histoire du pays aux mille îles. Visitez la vieille ville de Dubrovnik - patrimoine de l'UNESCO- et explorez le lacis de ruelles et de places pittoresques.

Split vous replonge 1 700 ans en arrière, à l'époque de l'empereur romain Dioclétien. Ce dernier a décidé de construire son palais sur la péninsule pour y passer les dernières années de sa vie. Le centre historique de Split, y compris le Palais de Dioclétien, figure également sur la Liste du patrimoine de l'UNESCO depuis 1979.

À Porec, le plan de rues symétriques et géométriques du centre du village n'a pas changé depuis l'époque romaine. La basilique euphrasienne du 6e siècle, le monument culturel et historique le plus apprécié d'Istrie, figure également sur la liste du Patrimoine de l'UNESCO.

Explorez Zadar, la vieille ville de 3000 ans, élue "Meilleure destination européenne" de 2016 par European Best Destinations, une organisation fondée à Bruxelles dont le but est de promouvoir la culture et le tourisme en Europe. Zadar les a convaincus en associant le patrimoine historique à une beauté naturelle époustouflante pour offrir une expérience unique aux visiteurs. Visitez le plus grand forum romain de la côte croate adriatique et l'inoubliable église romane de Saint-Donat.

2. Admirez les paysages magnifiques et les vues à couper le souffle

Lacs limpides, réserves naturelles et vues époustouflantes: la Croatie offre le meilleur de la nature. On recommande vivement les lacs de Plitvice, le plus grand parc national du pays. Ce parc, qui est également patrimoine mondial de l'UNESCO, est célèbre pour ses seize lacs aux reflets changeants. La région autour de Plitvice, qui doit sa réputation à sa beauté naturelle, ses paysages verdoyants, ses montagnes majestueuses, ses sources cristallines et ses parcs naturels protégés, vaut également la visite.

Considéré comme l'un des plus beaux parcs d'Europe, le parc Maksimir à Zagreb se trouve dans une forêt de chênes de 100 ans et abrite également le zoo de la ville. Quand il fait chaud, c'est un havre de fraîcheur.

Située dans l'est du pays, la Slavonie est l'un des secrets les mieux gardés de Croatie. Traversée par la Drave, le Danube et la Save, la région se caractérise par ses paysages variés, ses champs dorés, ses collines, ses vignes et l'un des plus grands parcs naturels riches en eau d'Europe : le parc naturel de Kopacki Rit.

3. Assistez aux festivals d'été

Si vous aimez la musique, n'hésitez pas à vous rendre au festival d'été de Dubrovnik (du 10 juillet au 25 août 2017), toujours garant d'une masse de spectateurs et d'une vie nocturne animée.

Et cet été, Porec invite les habitants et les visiteurs à son premier festival en plein air. Du 9 juin au 10 septembre, les rues et les places du centre historique et de l'île merveilleuse de Sveti Nikola revivent grâce à plus de cent événements culturels et spectacles de rue. Tous les vendredis, le ciel large de la promenade de Porec sert de décor à un show laser spectaculaire.

4. Laissez-vous tenter par les traditions culinaires et les meilleurs vins du monde!

La Croatie est connue pour sa cuisine délicieuse. Située en Istrie, Rovinj est célèbre dans le monde entier pour sa gastronomie et particulièrement pour ses truffes noires et blanches, ses fruits de mer, ses asperges sauvages, son huile d'olive d'excellente qualité et ses vins primés.

L'histoire de la région de Slavonie et ses liens avec les pays voisins ont créé une tradition culinaire étonnante, que l'on retrouve dans les plats régionaux plus épicés qu'ailleurs en Croatie grâce à une utilisation généreuse de paprika et d'ail.

À Zadar, vous trouverez du Marasquin, une liqueur d'herbes et de fruits développée au début du 16e siècle par les pharmaciens du cloître dominicain de Zadar.

Et à Opatija, il faut goûter la spécialité culinaire de la région : les Kvarner Scampi, considérés comme les meilleurs du monde !

5. L'endroit rêvé pour les accros à l'adrénaline !

Découvrez les lacs de Plitvice et admirez cette région unique depuis le ciel, en planeur ou deltaplane.

Rovinj offre également un large éventail d'aventures en plein air: vol à voile, escalade, canyoning, spéléologie, équitation, randonnées en montagne et VTT : la destination idéale pour tous ceux qui cherchent des vacances actives !

Et pour les véritables accros à l'adrénaline, il y a la tyrolienne à Omis de 2100 mètres de long installée à 150 mètres du sol. Elle emmène les audacieux à une vitesse de 65 kilomètres au-dessus du canyon de la rivière Cetina et offre une vue spectaculaire sur l'un des plus beaux paysages de Croatie.

Vous trouverez plus d'infos sur le site de l'Office National croate de Tourisme.