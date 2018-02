Citytrip en famille : 48h à Malines

Samedi 10 heures : La tour Saint-Rombaut

En arrivant dans le centre de Malines, on ne voit qu'elle : la tour Saint-Rombaut qui, du haut de ses 97 mètres, surveille toute la ville. Ce géant au look gothique brabançon, dont les premières pierres ont été posées au xiiie siècle, n'est pas là uniquement pour impressionner les yeux, puisqu'on peut aussi... grimper jusqu'à son sommet. Pas de panique : bien que l'ascension comporte 514 marches, pas moins de six paliers sont prévus pour reposer les jambes et donner l'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de ce bâtiment classé comme beffroi sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Amusant : pour les kids, un jeu de piste est prévu, qui mène d'étage en étage. Et bien sûr, tout en haut, la vue est incroyable. Par temps clair, on perçoit même l'Atomium...

...