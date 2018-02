Citytrips: 6 villes alternatives d'Europe, à découvrir en amoureux

Lassé de Paris et Venise ? Voici six destinations poétiques qui sortent de l'ordinaire. Pour réconcilier les adeptes du 14 février et ceux qui estiment que l'amour, " ça se fête toute l'année ", nous avons sélectionné des villes proches, pour une escapade last minute, mais qui combleront aussi ceux qui préféreront y roucouler plus tard.