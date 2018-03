Clichés, stéréotypes ou préjugés: toute la vérité sur votre prochaine destination et ses habitants

1. Non, les Italiens ne sont pas bons qu'en cuisine et en design...

"Un cliché récurrent sur l'Italie est souvent que nous sommes très forts pour ce qui est des compétences non techniques (telles que la mode, le design, la cuisine, l'art) et faibles pour ce qui est des compétences techniques (comme l'ingénierie, la recherche scientifique ou l'aérospatiale).

Pourtant, l'Italie est aussi un pays leader en ce qui concerne la technologie de pointe, la science, les nanotechnologies, les produits pharmaceutiques, l'énergie ou encore l'aérospatiale. L'ingénierie mécanique et les machines constituent le plus gros de nos exportations, et l'Italie est aujourd'hui classée 5ème fabricant mondial après les Etats-Unis, la Chine, le Japon et l'Allemagne."

2. Non les Croates ne sont pas sauvages

"Les Croates sont parfois décrits comme étant réservés et isolés par ceux qui ne les connaissent pas. Les 18 millions de visiteurs qui viennent chaque année en Croatie s'en font une toute autre idée."

3. Les Hollandais ne sont pas tous des fumeurs de joints

"Ne vous inquiétez pas, ils ne fument pas tous de l'herbe !"

4. Non, Mexique

"Il existe de nombreux clichés sur la ville de Mexico et ses habitants - la plupart proviennent de l'absence d'informations, ou de certains vieux clichés sur l'ancien Mexique. L'un des meilleurs exemples est sans doute le cliché du Mexicain en train de dormir sous un cactus, sa bouteille de tequila à la main."

5. Hongrie

"Il existe de nombreuses idées reçues en Hongrie comme celle qui avance que les Hongrois n'ont pas de langue propre. En effet, les jeunes parlent anglais et à Budapest, dans la plupart des magasins, on parle anglais. On dit aussi que les Hongrois sont xénophobes : pourtant les Hongrois (et surtout dans les petites villes) aiment les étrangers, et ils sont connus pour leur hospitalité. Ils demanderont souvent au touriste s'ils peuvent l'aider s'il semble perdu, ils partageront leur nourriture avec vous et vous offriront de la "pálinka", leur célèbre boisson forte. On parle également d'antisémitisme : il y a pourtant de nombreuses synagogues à Budapest, la synagogue centrale étant la plus grande d'Europe. Le quartier juif est le quartier le plus animé de la capitale avec ses nombreux restaurants, ses magasins, ses maisons communautaires et ses bars."

6. Costa Rica

"Un faux cliché : les voyageurs viennent profiter des merveilles naturelles du Costa Rica pendant leurs vacances, et beaucoup repartent en pensant que tous les Costaricains vivent ce style de vie "de vacances" toute l'année. Cependant, l'éthique de travail des Costaricains est très forte. Beaucoup de Costaricains travaillent dans les services de grande valeur et dans le secteur de la haute technologie.

Beaucoup de personnes, même celles qui ont visité le Costa Rica, pensent que l'économie du Costa Rica est principalement agricole, alors que leurs principales exportations sont des services à grande valeur ajoutée et des appareils médicaux."

7. Autriche

"Les stéréotypes sur l'Autriche sont pleins de folklore. On imagine que les Autrichiens portent le Dirndl et le Lederhose, qu'ils skient beaucoup et qu'ils adorent la Mélodie du Bonheur. Pourtant, la Mélodie du Bonheur est en réalité plus populaire en dehors des frontières de l'Autriche.

Cependant, il est vrai que la plupart des Autrichiens sont passionnés de ski, surtout à l'ouest. L'Autriche n'est pas seulement connue pour ses sites historiques, mais aussi pour son architecture moderne et respectueuse de l'environnement."

8. République Dominicaine

"L'humeur détendue des Dominicains ne doit pas être confondue avec un manque d'intérêt pour le travail. Au contraire, les Dominicains sont tenaces et entreprenants, ils travaillent dur du lever au coucher du soleil, toujours dans une attitude positive."

9. Norvège

"Les Norvégiens sont des gens "froids" : ceci est loin d'être vrai. Ils ont certes une façon de penser différente de la plupart des pays du Sud, ils ne pourraient pas forcément parler dans le bus ou aux étrangers, mais ils ne sont certainement pas froids. Quand vous vous faites un ami norvégien, c'est pour la vie."

10. Equateur

"Le célèbre chapeau de paille que l'on nomme un "Panama" est en fait originaire d'Équateur, et non du Panama."

11. Finlande

"L'un des clichés est que les Finlandais sont très timides et introvertis. Il est vrai qu'ils peuvent parfois être timides, mais les gens qui ont déjà fait un voyage en Finlande vous diront que les Finlandais sont accueillants, bienveillants et dévoués. Quand les Finlandais rencontrent des personnes pour la première fois, ils ont tendance à jouer un rôle d'observateur, en étant polis et en donnant à l'invité un peu d'espace."

12. Canada

"Beaucoup de clichés sont finalement exacts : les Canadiens sont chaleureux, tolérants, et, désolé, mais ils ne s'excusent pas beaucoup. L'idée que les Canadiens forment un peuple rural n'est cependant pas correcte. Bien sûr, le Canada, en tant que second plus grand pays du monde, possède une quantité importante de terres et d'espaces pour sa population de 36 millions d'habitants.

Cependant, 81 % des Canadiens vivent en réalité dans des centres urbains, qui sont extrêmement multiculturels. Toronto est même reconnue comme la ville la plus multiculturelle du monde. En conséquence, ils ont des industries créatives et des artistes dynamiques et innovants, et ils ont la chance de jouir d'une expérience culinaire remarquable. Alors qu'ils sont devenus un peuple urbain, les Canadiens aiment profiter de leurs ressources naturelles durant leur temps libre et ils sont reconnaissants envers ceux qui cultivent et protègent ces zones."

13. Philippines

"Les Philippins sont connus pour leur grande bonté et leur bonne humeur, mais certaines personnes sous-estiment à quel point ils peuvent être sérieux et profondément engagés lorsqu'il s'agit de discussions importantes."

14. Nouvelle-Zélande

"Ce n'est pas un cliché, mais c'est incroyable le nombre d'Européens qui racontent qu'enfants, ils pensaient que le tout le monde en Nouvelle-Zélande devait marcher à l'envers. Il est également intéressant de voir que, malgré le fait que la planète soit ronde, lorsque les gens réalisent des cartes plates, la Nouvelle-Zélande se retrouve toujours dans le coin de la carte. Comme s'ils étaient au bout du monde."

15. Guatemala

"Il existe de nombreux clichés, le plus commun étant que les gens pensent que le Guatemala est un pays tropical. Il y a en fait un microclimat au Guatemala, ce qui provoque à la fois de très hautes et très basses températures dans le pays. Près de la mer, il fait généralement très chaud, mais dès que l'on se trouve dans les hauts plateaux de l'ouest du Guatemala, la température peut descendre en dessous de zéro entre décembre et février."

Source :www.travelbird.be/voyager-comme-un-local