Comment éviter de perdre son enfant (trop longtemps) sur la plage ?

Quelle est la crainte première des parents ? Perdre sa progéniture sur la plage sans doute. En effet, qui ne s'est jamais époumoné en parcourant le sable à la recherche de son bambin, distrait par un marchand de glaces ambulant ou un cerf-volant. D'autant qu'avec les températures caniculaires et la possibilité de se baigner, il y aura du monde ce week-end à la Côte belge.

Selon des chiffres donnés par IKWV, l'intercommunale des services de secours de la Côte, 1.379 enfants se sont égarés sur les plages belges l'été dernier (714 en juillet et 665 durant le mois d'août). Des chiffres en nette baisse si on les compare à ceux de l'été 2003 où 2.482 enfants avaient lâché la main de leurs parents sans les retrouver immédiatement.

Une solution pour retrouver plus rapidement le petit fugitif est un simple bracelet mentionnant le nom de l'enfant et votre numéro de portable. Dans la panique, le bambin, qui ne se souvient plus du numéro de ses parents, n'aura qu'à montrer ce bracelet à un adulte qui se chargera de vous appeler le parent pour vous rassurer.

Certains bracelets comme les King's ID sont réutilisables, d'autres ont des systèmes de fermeture unique afin que l'enfant ne l'enlève pas, tous sont funs et colorés : à adopter donc fonction du type de situation et de l'enfant.

En cas de perte...

Ne pas faire confiance à 100% à l'adage "un enfant marche dos au soleil" car vous avez peut-être engendré une exception et dans ce cas vous le cherchez dans la mauvaise direction...

N'hésitez pas à mettre à contribution les personnes présentes. Plus on est nombreux, plus on cherche et on a de chance de retrouver rapidement le marmot vadrouilleur.

Petite précaution : donnez la préférence aux vêtements de couleurs vives car le descriptif t-shirt bleu et short en jeans est assez vague...

Bien évidemment rien ne vaut la prévention : faire remarquer à votre chère petite tête blonde qu'il y a du monde et que rester près de vous est la meilleure option. Prendre des points de repère avec l'enfant afin qu'il ne sorte pas d'un certain périmètre en cas de distraction. Et même si votre serviette de plage colorée semble être une option aisée, mieux vaut les choisir de préférence en hauteur (bâtiments caractéristiques, cabines de plage bien distinctes, etc) et "fixe" (le coupé sport rouge vif stationné à proximité n'est pas une bonne idée).