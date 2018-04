Comment voyager gratuitement partout dans le monde? Echangez votre maison

D'abord, détrompez-vous : pas besoin d'une demeure aux dimensions hors normes pour être adepte de l'échange de maisons. Votre petit chez vous dans le centre de Liège ou votre appartement spacieux à Bruxelles peut tout à fait convenir au propriétaire d'une villa en Californie ou même d'un magnifique pied-à-terre au Japon. Osez et envolez-vous vers de nouveaux horizons.

Pour que l'échange ait lieu, il faudra bien entendu prendre contact avec d'autres propriétaires, pour cela, plusieurs sites de trocs existent. Un des plus utilisés est TrocMaison, mais il y a également, HomeLink, InterVac, Love Home Swap et tant d'autres encore.

Sur TrocMaison, environ 65.000 offres sont disponibles dans 150 pays à travers le monde. Avec un tel panel d'offres, vous trouverez forcément chaussure à votre pied. Votre choix peut évidemment être affiné en fonction de vos préférences et de vos désirs. Choisissez le lieu, mais également le nombre de chambres, sa proximité avec la plage, s'il y a une piscine, etc.

Calmez vos appréhensions, pas besoin d'une maison parfaite pour être choisi. Le principe de l'échange, c'est justement que l'on sait qu'on a à faire à de véritables maisons et non à des hôtels. Si le parquet du salon à des petites taches, si votre frigo fait du bruit ou même si votre chambre est rouge vif à petit pois, tout est question de feeling et de chances. Quelqu'un à l'autre bout du monde pourra tout à fait craquer sur votre intérieur.

Seule ombre au tableau, l'échange n'est malheureusement pas totalement gratuit. Il vous faudra débourser 130 euros par année pour votre inscription sur le site, mais si, vous ne réalisez pas d'échanges la première année, TrocMaison vous rembourse. Il existe néanmoins des sites gratuits comme GuestToGuest, qui vous permet de faire l'expérience sans débourser un sou.

Guest To Guest a évidemment ses inconvénients, par exemple, vous devrez lors de l'échange, payer une caution fixée par le propriétaire, qui sera une sécurité supplémentaire En cas de doutes, vous aurez la garantie que vos invités seront d'autant plus vigilants.

L'inscription est gratuite et le site fonctionne par système de points, vous gagnez des GuestPoints lorsque vous recevez quelqu'un chez vous et vous en dépensez lorsque vous allez chez quelqu'un d'autre. Petit bonus, des GuestPoints de bienvenue vous serons offert dès votre inscription, cela vous permettra de tester l'échange directement.

L'échange peut ici aussi être réciproque ou non en fonction des possibilités qui s'offrent à vous.Vous avez également, en plus de la caution, le choix entre une assurance maison et annulation ou personnelle (en cas d'hospitalisation) disponibles.

Que faut-il savoir avant de se lancer?

1. Organisez-vous

Tout d'abord, un échange se prépare longtemps à l'avance. Minimum trois mois pour que tout se passe bien et que vous ne soyez pas pris au dépourvu. La plupart des sites conseillent même de commencer les recherches dès le début de l'année pour un voyage durant l'été. Vous êtes ainsi plus assuré de mettre la main sur un toit dans l'endroit où vous vous rêvez pour les vacances.

2. Soyez bon vendeur

Ensuite, n'oubliez pas que la maison que vous proposez est la vôtre. Vous mieux que quiconque en connaissez les atouts, les points forts, ses charmes rien qu'à elle. N'hésitez donc pas à miser dessus pour qu'un participant soit séduit par votre petit cocon. Petit plus, qui fonctionne, nous sommes ici sur internet, miser également sur de jolies photos prises dans le bon angle pour un résultat garanti.

3. Jamais trop prudent

Donnez également des indications : précisez que votre habitation est au centre, proche des transports en commun ou même à deux pas d'un supermarché, cela peut intéresser vos hôtes.

Petit rappel, logique certes, mais, veillez à récurer votre maison de fond en comble. Une maison propre est bien plus agréable. Il ne tient qu'à vous de rendre votre intérieur convivial pour que vos invités se sentent comme chez eux. Le but est de les recevoir comme vous aimeriez l'être.

Un échange de maisons, consiste tout de même aussi à faire rentrer des inconnus dans votre nid douillet, pensez donc à protéger vos objets de valeurs, quitte à les mettre chez quelqu'un de confiance. On n'est jamais trop prudent. Rien de pire que de revenir et voir votre beau vase en morceaux, après avoir été explosé sur le sol à cause d'un bambin un peu trop remuant.

4. Osez le refus

Petite chose des plus importantes également et qui rassurera les plus réfractaires : faites connaissance. Mieux vaut savoir à l'avance qui va emprunter votre tasse préférée ou qui va dormir dans votre lit. Lisez attentivement les fiches de présentation et les goûts de chacun pour un échange sur la même longueur d'onde. Vous êtes évidemment disposé en cas d'hésitations ou même de doutes de refuser l'offre, pas de pression, prenez votre temps.

5. Devenez l'hôte 2.0

Prévenez quelqu'un de confiance et confiez-lui le soin de vérifier que tout se passe bien dans votre maison. Un petit message à l'occasion peut rassurer les plus craintifs. Laissez vos clés à votre voisin ainsi que quelques recommandations pour vos invités concernant les restaurants, les activités, les balades à faire dans les alentours ou même les festivités durant la période de leur séjour. Vous deviendrez ainsi l'hôte idéal.

6. Faites confiance

Relaxez-vous, un voyage doit avant tout rester une aventure, de la détente et de l'amusement. Si cela vous met dans l'état contraire, ce n'est peut-être pas fait pour vous. Tout est question de confiance : ouvrez-vous aux autres et c'est ainsi que vous pourrez profiter de façon optimale.

7. Pensez aux avantages

Et enfin, en plus d'être un réel avantage financier, voyager d'une telle manière permet de côtoyer des endroits que vous pensiez peut-être inaccessible, de loger dans des endroits que vous n'auriez jamais pu vous offrir et surtout d'avoir la possibilité de vivre comme un "local". Car oui, vous ferez partie durant votre séjour des habitants de la ville. Rien de mieux pour découvrir pleinement une destination.

Soraya Benatmane