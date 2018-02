Concierges de luxe pour expériences hors du commun

La conciergerie Triptyque Travel est née de l'idée de luxe était avant tout une expérience. Elle vise une clientèle, particuliers et entreprises, à la recherche d'émotions nouvelles et d'expériences inédites.

Avec son concept unique, cette agence de voyage s'est donnée pour mission de façonner, à la manière d'un artisan, des expériences porteuses de sens et d'émotions, avec pour objectif en ligne de mire: laisser à chacun de ses clients des souvenirs impérissables.

Du sur-mesure

Son rôle est donc de leur permettre d'accéder à ces moments précieux, par tous les moyens. Qui sont, forcément, souvent hors du commun, qu'il s'agisse des transports, privés, rapides et confortables, des adresses aussi luxueuses que confidentielles, et des partenaires, les plus prestigieux possibles. D'où son nom, triptyque.

Vivre l'inoubliable

Célébrer le romantisme d'un mariage en Italie, découvrir le bonheur serein d'un Noël en famille dans un chalet luxueux perdu dans la nature enneigée, goûter à la démesure en se prélassant à bord d'un superyacht, élaborer une cuvée sur l'un des territoires vinicoles les plus prestigieux de France, se délecter d'un dîner gastronomique multisensoriel, voici autant de moments susceptibles de devenir des souvenirs impérissables.

Pour répondre aux exigences d'une clientèle en quête de moments forts garantis, cette conciergerie endosse un rôle d'assistant personnel, pour composer des expériences (gastronomiques, visuelles, sensibles) conçues au regard de la personnalité, des centres d'interêt et des souhaits du client.

Pour arriver à un résultat exceptionnel, il est au préalable nécessaire de s'entretenir de manière approfondie avec ledit client, qui se voit ensuite remettre un "projet", personnalisable à l'infini. Car les expériences proposées ne semblent avoir comme seul limite que celle de l'imaginaire.

Combien ça coûte

Evidemment, ce service d'exception a un coût. Ainsi pour en profiter, la conciergerie propose deux forfaits annuels : 1500 euros pour les particuliers et 2.500 euros pour les entreprises, ce tarif ne comprenant ni les taxes, frais de consulting et coûts des prestations). Mais vivre un rêve éveillé n'a pas de prix, n'est-ce pas?

www.triptyque-travel.com

Soraya Benatmane.