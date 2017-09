Découvrez l'Allemagne à grande vitesse

Le train à grande vitesse ICE de la société de chemins de fer allemande Deutsche Bahn (DB) vous emmène de Bruxelles à Cologne en moins de deux heures. Et Düsseldorf et Frankfurt sont également très proches quand on voyage à une vitesse de 300 km/h. Qu'attendez-vous pour embarquer?

L'ICE allemand est considéré comme le train à grande vitesse le plus confortable d'Europe. Si le Thalys et l'Eurostar permettent également de voyager agréablement, l'InterCityExpress propose un service client encore plus avancé. Les enfants par exemple - qui voyagent gratuitement avec leurs parents - peuvent jouer dans un coin jeux. À côté des coupés pour enfants, il y a aussi des coupés silencieux. Les sièges sont larges et les voyageurs disposent de suffisamment de place pour les jambes. Il n'est pas obligatoire de réserver son billet de train. S'il y a de la place, il y a moyen d'accompagner, même si quand on réserve six mois à l'avance les tarifs sont plus intéressants. Seuls les billets les meilleurs marchés sont liés à un train spécifique.

Wifi gratuit

Tant en première qu'en deuxième classe, les voyageurs peuvent utiliser le réseau de wifi gratuit même si la force du réseau n'est pas pareille dans tous les wagons. En deuxième classe, le data volume gratuit offert permet de surfer de façon limitée : surfer, consulter les réseaux sociaux... En première classe, c'est comme si on était au travail. Télécharger de grosses annexes e-mail, regarder des vidéos en streaming : c'est simple comme bonjour. Et les voyageurs de première classe bénéficient d'un luxe supplémentaire : à Cologne et à Francfort, ils ont accès au DB Lounges.

Le chemin le plus rapide vers le marché de Noël

Les trains ICE qui partent de Belgique vivent leur période de gloire en fin d'année, quand nous traversons la frontière pour visiter les célèbres marchés de Noël allemands. "Tant Aix-la-Chapelle que Cologne ont beaucoup de succès", explique Filip Denyn, Route Manager pour SNCB Europe. "Mais les trains ICE permettent aussi d'aller plus loin, à Berlin par exemple. Sur cette distance, tout comme vers Hambourg ou Munich, le train à grande vitesse allemand est capable de concurrencer l'avion". Pas d'heures d'attente à l'aéroport, pas d'embouteillages, pas de problèmes de parking !

Pourquoi opter pour ICE ? - On arrive en un clin d'oeil à destination - Confort de voyage inégalé: des sièges spacieux et confortables au dossier réglable et plus d'espace pour les jambes que dans l'avion - Wifi gratuit - Environ deux tiers des sièges en première et deuxième classe disposent d'une réception améliorée pour les téléphones mobiles - Les enfants voyagent gratuitement et peuvent s'amuser dans le coin jeux - Un wagon-bar avec des snacks chauds et froids, des salades et des boissons - Réservez vos billets jusqu'à six mois avant le départ et profitez des prix les plus bas - Les correspondances en Belgique, Allemagne, Autriche en Suisse sont comprises dans le prix du billet.

Services supplémentaires en première classe Fauteuils en cuir et espace supplémentaire pour les jambes Boissons et snacks servis individuellement Sélection de quotidiens internationaux Écrans pour regarder l'actualité et les reportages (ICE 3) Accès aux DB Lounges