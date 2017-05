Découvrez l'Europe avec Johan Lolos

Sa spécialité : capter les reliefs et les couleurs des grands espaces. Il y ajoute souvent " une présence, pour intégrer l'humain au décor ". Une façon de dire aux gens : " Vous pourriez y être. " Mais aussi de leur suggérer cette fameuse invitation au voyage et à la découverte de l'autre, passerelles convoitées entre le quotidien et l'ailleurs. Chaque semaine, il nous envoie une photo. Une invitation aux premières loges.