Découvrez The Crystal Ship à Ostende, un festival d'art unique en Europe

"Après le succès de la première édition du Crystal Ship, il ne nous a pas fallu longtemps pour décider d'organiser l'événement non tous les deux ans, mais chaque année", déclare le bourgmestre Johan Vande Lanotte."Nous voulons faire connaître Ostende comme destination phare pour les amateurs de Public Art. Nous souhaitons réunir 60 oeuvres d'artistes à la réputation internationale d'ici les vacances de Pâques de 2018."

Le Crystal Ship a d'ores et déjà valu un record à Ostende: ce n'est que la deuxième édition du 'Public Art Festival', mais c'est déjà le plus grand de ce type en Europe. "Nulle part en Europe, on réunit autant d'artistes de ce genre pour un festival d'arts collectif. Le Crystal Ship nous permet d'apporter l'art aux gens et c'est précisément ce que nous avons fait : en deux semaines, nous avons réalisé plus de 20 peintures murales impressionnantes et plus de 200 oeuvres plus petites. Et en plein centre-ville, là où les gens vivent et travaillent. C'est assez unique", explique le curateur Bjorn Van Poucke.

Qu'est-ce que précisément le Crystal Ship ?

Vingt artistes belges et étrangers sont invités à créer des peintures murales, des installations d'art ou des sculptures dans l'espace public. Pour la première édition, ils ont réalisé plus de 25 oeuvres d'art qui forment un parcours d'art à travers la ville et sur la Ceinture verte autour d'Ostende. Et le grand avantage de ce festival, c'est qu'il est complètement gratuit.

En plus, les oeuvres d'art ne disparaissent pas après le festival, mais elles continuent à décorer la ville. Les oeuvres d'art réalisées pour la deuxième édition rejoignent les oeuvres d'art existantes ce qui permet d'étendre le parcours. À l'aide d'une carte, les visiteurs peuvent faire une promenade à pied ou à vélo le long des oeuvres.

Ouverture pendant les vacances de Pâques

Cette année, le coup d'envoi du festival sera donné pendant les vacances de Pâques, les 7 et 8 avril, mais la semaine d'avant, les visiteurs peuvent déjà voir les artistes réaliser leurs oeuvres d'art.

Lors du week-end d'ouverture organisé Acturenplein, on lancera également la nouvelle route pour promeneurs et cyclistes le long des oeuvres d'art. Les visiteurs recevront un plan pour faire le tour des oeuvres d'art. En outre, la chaîne de radio flamande Studio Brussel diffusera en direct depuis Ostende.

Festival avec les Ostendais

Le Crystal Ship n'est pas seulement destiné aux touristes, mais aussi aux Ostendais. Ils sont impliqués activement dans le festival. Ils peuvent s'inscrire sur le site web www.visitoostende.be pour proposer un mur ou une porte de garage comme support artistique. L'année dernière, les Ostendais ont fait plus de 100 suggestions.

Le festival s'intéresse également aux jeunes talents inconnus. Les jeunes âgés entre 12 et 26 ans peuvent soumettre un projet. Un jury présidé par le curateur Bjorn Van Poucke sélectionne quinze artistes qui peuvent participer aux quatre ateliers "street art" destinés à améliorer leurs projets. Finalement, le jury choisit un jeune artiste qui pourra réaliser son oeuvre et l'intégrer au parcours d'art.

Noms célèbres Les noms de tous les artistes qui présenteront leurs oeuvres à Ostende cette année n'ont pas encore été dévoilés, mais la liste est déjà impressionnante: Axel Void (États-Unis), Bosoletti (Argentine), C215 (France), Henrik Uldalen (Norvège), Hyuro (Espagne), Johannes Mundinger (Allemagne), Nelio (France), Outings Project (France), Pastel (Argentine), Ricky Lee Gordon (Afrique du Sud), Sebastián Velasco (Espagne), SpY (France), Levalet (France) et Strook (Belgique). Ce dernier artiste, Strook (Stefaan De Crook) originaire de Bruges, se chargera du bâtiment du Tourisme Ostende. Il réalisera un grand portrait en bois abstrait de 50 mètres carrés. Il utilisera uniquement du bois ramassé à et autour d'Ostende, dont le bois original du Mercator.

Bjorn Van Poucke est très enthousiaste de la collaboration à la deuxième édition du Crystal Ship: "Nous réalisons un portrait abstrait en bois sur le bâtiment de l'Office du Tourisme. Public art, street art et art contemporain se rejoignent dans une grande installation à un endroit très visible en ville. La façon parfaite de montrer que The Crystal Ship ne pratique pas l'esprit de clocher."

Pour avoir un aperçu de tous les oeuvres d'art de l'édition précédente: >>> www.thecrystalship.org/site/exhibition/ostend-2017