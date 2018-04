Des pavillons contemporains sur les routes norvégiennes

Ancien territoire viking connu pour ses fjords et ses aurores boréales, riche en vues imprenables et en décors déconcertants, la Norvège est porteuse d'un bagage historique remarquable et d'un important héritage culturel. Autre point fort de cette destination : ses Routes panoramiques qui accueillent différentes constructions architecturales contemporaines pensées pour mettre en valeur la beauté des paysages et rapprocher l'homme de la nature. En tout 18 itinéraires sur plus de 2 000 km.

Ce printemps, une nouvelle composition, Ureddplassen, vient de s'ajouter sur le Helgelandskysten, le plus long de ces parcours touristiques. Ce projet d'aire de repos au bord de l'eau, comprenant des bancs en marbre et un élégant volume en verre pour les toilettes - peut-être les plus belles du monde, suggère-t-on sur le Web -, entend apporter " une ambiance lumineuse à l'obscurité des soirées ", ainsi qu'une touche délicate de modernité à ce lieu imbibé d'un passé imposant. La région abrite en effet également un monument en mémoire de l'équipage d'un sous-marin anglo-norvégien coulé par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Un design simple et épuré, donc, qui va de pair avec l'immensité des océans et des montagnes environnantes.