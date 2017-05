Deux circuits pour découvrir les brasseries et les vignobles wallons

Deux itinéraires thématiques, l'un consacré aux bières, l'autre aux vins et spiritueux, seront dévoilés à l'occasion du Week-end découverte des vignobles et brasseries de Wallonie, les 17 et 18 juin prochains. Et en bonus on annonce un tout nouveau sentier de grande randonnée pour la fin de l'été.