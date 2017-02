Deux nouveaux établissements bruxellois reçoivent le label "Clé Verte"

Tous les établissements qui étaient déjà labellisés ont renouvelé leur labellisation, ce qui porte à 32 le nombre d'établissements "Clé Verte" dans la Région bruxelloise. Ainsi, plus de 20% des chambres d'hôtel reconnues par la Région de Bruxelles-Capitale et 80% de la capacité en auberges de jeunesse jouissent de l'écolabel. L'écolabel salue les rénovations effectuée à l'hôtel Agora Brussels, qui a notamment installé des panneaux solaires pour la production d'eau chaude et de chauffage et mis en place des équipements permettant d'économiser de l'énergie, ainsi qu'un système de récupération et d'utilisation d'eau de pluie filtrée pour les toilettes.

Quant au Théâtre Plaza, l'établissement a été récompensé, entre autres, pour les diverses mesures prises en matière d'énergie (travaux d'isolation importants sur le système de ventilation, doubles portes et des rideaux à lanières pour isoler du froid et des courants d'air, éclairage par ampoules économiques et audit énergétique en cours), ou encore l'alimentation durable qui y est servie.

Le label "Clé Verte" est octroyé annuellement à l'issue d'une procédure "stricte" comprenant une visite de contrôle indépendante sur site et une évaluation par un jury indépendant. Il récompense plus de 2.500 structures dans 53 pays. A Bruxelles et en Wallonie, sa mise en oeuvre est assurée par la Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW), dans le cadre de FEE-Belgium et en collaboration avec notamment VisitBrussels, la Brussels Hotels Association et Brussels Special Venues.