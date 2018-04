Deux piliers à l'entrée du Taj Mahal s'effondrent suite à une tempête

"Deux piliers décoratifs se sont effondrés la nuit dernière en raison de vents violents. L'un des piliers était à la Porte royale, et l'autre à la Porte du Sud", a indiqué à l'AFP un responsable des services archéologiques indiens.

Aucun des quatre minarets de marbre blanc entourant le Taj Mahal, pas plus que le spectaculaire mausolée lui-même, n'ont été endommagés par la tempête.

Heavy damage to #Tajmahal due to high speed winds and rain, 100 trees also uprooted in and around #Tajmahal area, Two minars of #Tajmahal face damage



seems Azam Khan wish is being fulfilled by rain gods pic.twitter.com/6kqHWwWDSg