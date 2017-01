Disney annonce pour cet été l'ouverture de son parc Pandora en Floride

"Avatar Land" ouvrira ses portes au sein du fameux parc zoologique de Disney World Animal Kingdom (Floride), qui comporte 4 sections.

Dès leurs arrivées dans le parc, les visiteurs pourront voyager, à pied ou en barque, à travers les décors du film et du monde de Pandora, admirer les lumières des plantes phosphorescentes, découvrir les îles flottantes et rencontrer les personnages bleutés appelés "Nav'i". Ils pourront même chevaucher des "Banshee", ces curieuses créatures volantes, via un simulateur de vol ultra perfectionné.

Un projet pharaonique sur lequel les équipes de Disney travaillent depuis plus de 3 ans.

Le film d'animation 3D, sorti en 2009, avait détrôné Titanic avec le record mondial du nombre d'entrées et plus de 2 milliards de dollars de recette. Quatre suites ont été annoncées et le deuxième volet du premier opus est attendu pour 2018.

500 millions de dollars ont été investis pour créer l'univers le plus immersif possible. Les moyens technologiques et les effets spéciaux mis en oeuvre pour la conception du parc promettent des expériences pour les visiteurs aussi grandioses que celles vécues par les personnages dans le film!

En attendant l'ouverture officielle, voici un aperçu des coulisses: