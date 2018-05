Distribution des fraises de Wépion pour appâter les touristes flamands

Namur veut d'ailleurs encourager l'utilisation du néerlandais, en apposant un autocollant spécial sur les lieux où l'on parle la langue de Vondel et en soutenant les restaurants qui traduisent leur menu.

"Selon les études, Namur est la ville la plus populaire auprès des Flamands", affirme la capitale wallonne. "Nous voulons prouver que Namur mérite son titre de ville wallonne la plus estimée des Flamands." Namur a dès lors déroulé, littéralement, le tapis rouge à la Flandre. Un orchestre et des échassiers se sont également joints à la fête. Un week-end flamand sera par ailleurs organisé du 29 juin au 1er juillet. Des visites guidées en néerlandais ainsi que d'autres activités seront proposées.