Dix choses à faire absolument lors d'un premier voyage à Dublin

1. Trinity College

En plein coeur de Dublin, Trinity College est la seule et unique université ouverte au public du monde entier. Considérée comme l'une des meilleures universités d'Europe, elle jouit depuis des siècles d'une prestigieuse réputation. À l'intérieur se trouve The Old Library qui est la plus ancienne bibliothèque de la ville. Celle-ci regroupe des milliers d'ouvrages répartis sur deux étages, dans un décor classique et chaleureux fait de boiseries et de voûtes. Une bibliothèque majestueuse, qui en fera rêver plus d'un.

2. The Church

Impossible de quitter la ville sans passer par The Church. Cette ancienne église transformée en bar-restaurant est un des incontournables de Dublin. On peut y déguster une cuisine savoureuse, dans une ambiance hors du commun. Et parfois même y apprécier des danses traditionnelles irlandaises.

3. The Temple Bar

Au coeur de Dublin se dresse le Temple Bar, célèbre quartier haut en couleur connu pour ses nombreux pubs et restaurants. Et avec, LE Temple Bar, le pub le plus célèbre de la ville pour une atmosphère conviviale et festive.

4. Guinness Storehouse

Le Guinness Storehouse est le lieu par excellence à visiter si vous êtes un amateur de bières. Il s'agit des premiers entrepôts ayant servi à la fabrication de la Guinness, désormais convertis en un gigantesque musée dédié à l'histoire de cette brasserie devenue synonyme d'Irlande. Un must pour qui aime apprendre en s'amusant. Petit plus, on peut y admirer une fabuleuse vue de la ville à 360°.

5. Grafton Street

Grafton Street est le lieu idéal pour les fans de shopping. S'y mêlent musiciens, bonne ambiance et magasins en tout genre.

6. The Spire

En plein milieu d'Oconnell Street, rue principale de Dublin dont elle a été voulue comme le symbole du renouveau, The Spire (La Flèche) est une sculpture contemporaine de plus de 120 mètres que l'on doit à l'agence Ian Ritchie Architects. Très controversée lors de son installation, pour son coût et son design, elle possède au moins la qualité d'être impossible à rater, puisqu' on l'aperçoit à plusieurs rues à la ronde.

7. Wicklow

Situé au de la ville, le comté de Wicklow permet de s'aérer et une visite constitue une parfaite introduction à la flore irlandaise. À l'occasion de ce circuit d'une journée, vous découvrirez de sublimes endroits, des ruines, et des paysages à couper le souffle.

8. The Queen Of Tarts

Le café-pâtisserie Queen of Tarts, c'est un peu l'âme de la ville.On y trouve un grand assortiment de tartes et gâteaux en tout genre. L'étape à ne pas manquer pour les gourmands et un véritable moment d'accalmie dans l'effervescence de la capitale.

9. Le bus

Lors d'un premier voyage à Dublin, n'hésitez pas à emprunter le bus irlandais. À ciel ouvert et sur deux étages, il permet de profiter d'une visite de la ville, avec en prime le wifi pour ceux qui aiment rendre compte en direct de leurs découvertes.

10. The Phoenix Park

Le Phoenix Park est l'un des plus vastes parcs de la ville. Il offre une promenade agréable et revigorante, entouré des animaux sauvages qui habitent ce zoo ouvert.

Soraya Benatmane.