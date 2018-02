Du nouveau à Bobbejaanland

"La nouvelle zone thématique couvrira une superficie d'environ 2 hectares, ce qui signifie une extension du parc de pas moins de 3000 m2. Les attractions les plus spectaculaires et emblématiques de Bobbejaanland, comme le grand huit 'Typhoon' et le frisbee géant 'Sledge Hammer', feront partie de cette nouvelle zone thématisée", explique Bobbejaanland. Le parc recevra aussi une nouvelle attraction, un triple launch coaster le "plus rapide, le plus haut et le plus raide avec le plus grand nombre d'inversions du Benelux".

La nouvelle zone thématique sera ouverte au public au printemps 2019.