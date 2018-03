Du Parthénon au Temple de Louxor: ces gifs ramènent à la vie les célèbres monuments actuellement en ruines

Réalisés par Luke Doyle pour le compte d'Expedia, ces gifs nous ramènent à l'époque où ces merveilles tenaient encore debout.

1. Le Parthénon à Athènes

Le Parthénon est le temple situé sur la colline de l'Acropole à 156 mètres d'altitude à Athènes. Le temple, construit à partir de 447 av. J.-C., était dédié à Pallas Athéna, la déesse du ciel, de la sagesse, de l'art et de la guerre et la paix. En 1687, pendant la grande guerre turque, le temple fut gravement endommagé, mais heureusement une grande partie resta debout. Aujourd'hui, c'est l'une des attractions les plus importantes d'Athènes. Voici à quoi ressemblait le Parthénon à l'époque où la structure était complètement intacte.

2. Nohoch Mul à Coba, Mexique

Coba est une ville maya sur la péninsule du Yucatan. La ville a probablement été construite au début de notre ère et a atteint son apogée aux alentours de l'an 600 et comptait sans doute alors près de 50.000 habitants. À l'époque des conquêtes espagnoles au XVIe siècle, la ville est tombée en ruines. Cachée au coeur de la jungle, c'est bien des siècles plus tard qu'elle a été redécouverte par des scientifiques. Depuis 1973, les touristes peuvent visiter cette ville ancestrale. La pyramide Nohoch Mul haute de 42 mètres est la deuxième plus haute pyramide de mai au monde. Voyez à quoi ressemblait la pyramide avant que les Espagnols ne fassent disparaître Coba.

3. Temple de Jupiter à Pompéi

Ce temple - dédié à l'un des dieux romains les plus importants du Panthéon, Jupiter - était le centre religieux de la ville de Pompéi, située au pied du Vésuve. Lorsque ce volcan est entré en éruption en l'an 79, toute la ville a été recouverte de lave et de cendre, jusqu'à disparaître intégralement. Ce n'est qu'au XVIe siècle que la ville fut redécouverte. Témoignage fabuleux de l'histoire antique, elle attire actuellement environ trois millions de visiteurs chaque année.

4. Milecastle 39, une partie du Mur d'Hadrien

L'empereur romain Hadrien fit construire ce mur de l'est à la côte ouest du Royaume-Uni, probablement pour protéger l'Empire romain de l'invasion des Pictes d'Écosse. Il fit des forts tout le long du mur. Des parties de ces forts sont encore visibles, mais désormais vous pouvez le voir dans son intégralité.

Le temple de Louxor a été construit en 1380 av. J.-C. sur ordre du pharaon Aménophis III. Plus tard, Toutankhamon et Ramsès II ont étendu le complexe du temple y ajoutant, entre autres, une entrée avec des piliers, une cour et un dromos ("chemin" en grec, soit allée bordée de sphinx). Le temple de Louxor est l'un des bâtiments les plus importants et les plus impressionnants de l'Égypte ancienne.

La ville de Teotihuacán a été construite entre le premier et le VIIe siècle et comptait quelque 125.000 habitants. Des habitants qui restent un grand mystère encore à ce jour, tant les informations manquent à leur sujet. La seule chose que l'on sait c'est quels temples impressionnants ils pourraient construire. Ceci s'applique en particulier à cette énorme Pyramide du Soleil, mesurant 225 mètres de côté, et 72 mètres de haut.

7. Area Sacra di Largo Argentina - Temple B à Rome

A Rome, le Champs de Mars comptait jadis quatre temples. Le Temple B, également connu sous le nom de Temple de la Fortune de ce jour, a été construit autour de 100 avant J..C, ce qui en fait le plus récent des quatre. Six des dix-huit piliers sont toujours debout. Découvrez maintenant à quoi il ressemblait avec ses 18 piliers.

