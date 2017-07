"Eat! Brussels, drink! Bordeaux" reprendra ses quartiers au parc de Bruxelles en septembre

Dix-huit restaurants ainsi que cinq pâtisseries et chocolateries de la capitale seront représentés et proposeront leur plat-signature pour 9 euros chacun. Giuseppe Zizza de "Il Passatempo" servira par exemple des "orecchiette des Pouilles aux pousses de navets, chair de saucisse italienne et burrata" tandis que Karen Torosyan de "Bozar Brasserie"* cuisinera un "maquereau dieppois, mariné comme un gravlax, la Brousse du Larzac (fromage de brebis), jus à l'oseille".

Côté breuvage, une cinquantaine de vignerons et négociants bordelais seront présents, précise visit.brussels. "Ils feront déguster leurs meilleures bouteilles, leur terroir et leur univers vinicole" afin d'appuyer "la diversité, la qualité et l'accessibilité des vins de Bordeaux". L'Ecole du vin de Bordeaux sera d'ailleurs à nouveau présente afin d'accompagner les visiteurs dans leur découverte en proposant des ateliers ludiques et gourmands.

Cette année, des "eat! Awards" seront également remis aux chefs dont les plats auront rencontré le plus de succès pendant ces quatre jours.

Le festival sera accessible gratuitement de midi à 23h00, et jusque 20h00 le dimanche.