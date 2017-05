Egypte : des vols vers Luxor à nouveau proposés

"L'offre de TUI en Égypte est à nouveau complète comme c'était le cas avant les problèmes géopolitiques de la destination", a-t-il précisé. Le concurrent Thomas Cook proposera également des départs vers Louxor cet hiver, cité déjà inscrite dans son programme estival 2017 et pour laquelle il n'a jamais interrompu ses connexions.

Après Sharm el Sheikh et Marsa Alam en 2016, c'est au tour de Louxor de reprendre sa place dans l'offre de TUI, trois ans après avoir suspendu ses vols vers cette ville. TUI fly reliera Bruxelles à Louxor chaque jeudi à partir du 2 novembre.

Au plus fort de l'instabilité politique et de la menace terroriste, TUI ne proposait plus que des vacances à la mer Rouge, à Hurghada. Louxor avait été proposée pour la dernière fois eux clients de TUI à l'été 2014 et avait connu peu de succès à ce moment-là.

Thomas Cook n'avait, pour sa part, pas interrompu ses vols vers Louxor. "Nous avons certes constaté un moindre intérêt à une certaine période mais, aujourd'hui, la demande pour l'Égypte en général a clairement repris", a indiqué un porte-parole.