En images: Ouverture d'un hôtel entièrement dédiée à la bande dessinée en Suisse

Dans le charmant quartier de Carouge, séparé de Genève par l'Arve, là où bistrots et terrasses fleurissent dès les beaux jours, ouvre ses portes le premier hôtel entièrement dédié au 7e art. Pour ce projet original, sept dessinateurs genevois ont été invités à décorer le lobby et les étages de fresques monumentales et les chambres de dessins autour du thème du rêve. Le client peut ainsi choisir à l'accueil, et selon les disponibilités bien sûr, l'une des 119 cases de BD, véritables cocons graphiques et ludiques, dans lequelle il souhaite s'abandonner dans les bras de Morphée.

Ainsi, Zep, Frederik Peeters Buche, Tom Tirabosco, Exem et Albertine ont-ils imaginé, pour chaque étage, deux créations originales qui ont été répliquées sur deux murs de chacune des chambres. Chacun des étages est réalisé par un artiste, ce sont donc six mondes et styles différents qui s'offrent aux mirettes et à l'esprit du visiteur.

Dans le lobby, les clients de l'hôtel et de l'extérieur pourront aussi siroter un cocktail (ou autre), en lisant l'une des bandes dessinées mises à disposition dans la bibliothèque. Et les enfants ne seront pas en reste puisqu'ils auront eux aussi leur espace bd dans ce même lobby. Parfait pour décompresser pendant les voyages d'affaires.

Ibis Style Carouge, Route De Saint Julien 3, 1227 CAROUGE, en Suisse. A partir de 130 CHF/ nuit.