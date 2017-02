En images : Rassemblement Viking sur les îles Shetland pour le flamboyant festival Up Helly Aa

Brandissant épées et boucliers, munis de casques à ailettes et arborant de longues barbes, les "Guizers" ("Ceux qui se déguisent") ont marché fièrement dans les rues de Lerwick, ville portuaire et principale agglomération des îles Sheltand, situées entre le nord de l'Ecosse et la Norvège.

Célébration d'une époque révolue, le festival "Up Helly Aa" est organisé chaque dernier mardi de janvier et remonte aux années 1880. Les habitants des Shetland entendaient alors créer un contrepoids culturel aux festivités tapageuses et débridées de Noël et du Nouvel an. "Tout est lié à l'imaginaire viking. On commence à préparer la fête en octobre. Aujourd'hui c'est la fin d'un voyage, c'est toujours très émouvant", explique à l'AFP Lyall Gair, 37 ans, qui a l'honneur d'être le "Guizer Jarl", le chef viking.

Il conduira dans la soirée une nouvelle marche, flambeau à la main, avant le clou du spectacle : la mise à feu d'un drakkar viking spécialement construit pour l'occasion.

Les îles Shetland ont été conquises par les Vikings dans le courant du IXe siècle et sont restées norvégiennes durant six siècles. Ce n'est qu'en 1472 que les Écossais mettent la main sur l'archipel.

La fête se poursuivra jusqu'au petit matin avec des danses. Diffusé en streaming, le festival est visible sur le site www.uphellyaa.com.

Daniel Kim, un médecin de 34 ans, a fait le voyage depuis Houston, aux Etats-Unis, pour assister au spectacle. "C'est unique, loin de tout, quelque chose qu'on ne voit pas à la télévision. C'est un événement complètement à part", a-t-il témoigné.