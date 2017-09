En Ouganda, sur la piste d'une faune mythique

L'Ouganda s'étend entre les deux branches du Grand Rift, à la jonction entre le monde des forêts équatoriales touffues et celui des savanes. Le spectacle est garanti 100 % nature grâce à sa faune extrêmement diversifiée, dominée par les gorilles et les "Big Five".