Entre patrimoine et gastronomie, 48 heures à Varsovie

Se promener à Varsovie, c'est se fondre dans un centre historique tout droit sorti d'un nuancier, dont les couleurs évoquent aussi bien un passé sombre qu'un présent lumineux. Le voyage à travers le temps est inévitable, notamment à l'époque de l'occupation de la Pologne par des troupes nazies qui, en 1944, détruiront 85 % de la capitale. Pour renaître de ses cendres, c'est une reconstruction presque totale qui sera décidée par les autorités. Mais celle-ci ne se fera pas de n'importe quelle manière, le peuple souhaitant conserver son identité d'avant-guerre : tout sera rebâti à l'identique, à l'aide des plans et des archives conservés. Aujourd'hui, dès lors, c'est une cité pleine de charmes et de contrastes qui se dévoile, nourrie par un riche patrimoine urbain et architectural... De quoi s'y balader le nez en l'air au minimum 48 heures pour s'imprégner de cette perle de l'Est.

