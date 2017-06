Escapade: au pays des châteaux sur l'eau

Souvent plane, riche en eau, la région de Münster rappelle les Pays-Bas voisins. D'autant que le vélo y est roi et le néerlandais seconde langue. Avec ou sans la petite reine, activement promue par les services touristiques, le grand attrait du Münsterland, ce sont ses châteaux. Non seulement ils sont nombreux, mais en plus, ils présentent une riche personnalité : beaucoup ont gardé leurs douves et celles-ci sont très larges, parfois même doubles. D'où leur qualification de " wasserburg " ou " wasserschloss ", soit château sur l'eau. Les amateurs de vieilles pierres ne sont dès lors pas seuls à apprécier le charme de cette rare combinaison d'édifices majestueux et de plans d'eau romantiques, souvent libres d'accès.

...