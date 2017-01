Faire du tourisme autrement

Pas toute neuve, l'idée remonte à 2012 et la Conférence de Rio de Janeiro sur le sujet, durant laquelle les dirigeants du monde entier se sont accordés sur la plus-value d'un tourisme "bien conçu et bien organisé". Loin d'être anecdotique, l'accent mis sur des pratiques plus responsables permettrait de jouer un rôle crucial dans le bon déroulement du Programme de Développement durable à l'horizon 2030, en intervenant directement sur les trois piliers que sont l'économique, le social et l'environnemental.

Mais pour que toutes ces belles intentions n'en restent pas à l'état de voeux pieux, on veillera surtout à s'en rappeler au moment de booker nos prochains séjours. Et, en l'absence de pistes concrètes de la part de l'ONU, on pourra toujours aller chercher de judicieux conseils auprès du réseau EARTH (pour European Alliance for Responsible Tourism and Hospitality).