Fries On Tour, un tour du monde entre amis

Ils ont quitté la Belgique ce 4 mars. Si tout va bien, Quentin Delvigne et Thibaut de Raikem sont cette semaine entre Montevideo et Buenos Aires. L'objectif, à leur arrivée? Dégoter deux bécanes, les souder à la manière d'un cuistax - private joke bien belge -, histoire de pédaler jusque Ushuaïa, sur l'archipel de la Terre de Feu, la pointe la plus méridionale de l'Amérique du Sud. Au total, ce ne sont pas moins de 96 000 kilomètres et 55 pays que le duo s'apprête ainsi à franchir. "On a prévu deux ans de voyage environ. Cela paraît énorme, mais cela ne fait même pas quinze jours par pays en moyenne, quand on fait le compte." Traverser l'Amérique du Sud pour atteindre l'Alaska, puis l'Océanie et l'Asie, pour tenter de rallier l'Europe, tel est le parcours résumé de ces deux motivés. Une idée qui leur est venue lors d'un voyage entre copains en Islande. "C'est la première fois où l'on s'est sentis complète...