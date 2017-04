Huit activités aventureuses à pratiquer en Croatie

1. Découvrez la nature magnifique à vélo

La Croatie possède énormément de pistes cyclables. Les cyclistes confirmés pourront essayer les cinq étapes du Tour de Croatie (Makarska - Split, ¦ibenik - Zadar, NP Plitvice - Ucka, Pula - Umag en Sveti Martin - Zagreb). N'hésitez pas à traverser les paysages étendus des parcs nationaux de Kopacki en Slavonie et Medvednica dans le centre du pays ou à suivre les routes de vins et de gastronomie à travers les vignobles. Vous pouvez également explorer les différentes îles et régions côtières par l'un des nombreux "Bike & Boat" tour. Les parcs nationaux de Krka et de Plitvice ainsi que les réserves naturelles de Biokovo, Velebit et Ucka proposent des sentiers difficiles, mais magnifiques pour les amateurs de VTT.

2. Une aventure tyrolienne à Omis

Située à environ 25 kilomètres au sud-ouest de Split, la tyrolienne de 2100 mètres de long installée à 150 mètres du sol vous emmène à une vitesse de 65 kilomètres au-dessus du magnifique canyon de la rivière Cetina.

3. Rafting sur les plus beaux cours d'eau

Si vous êtes à la recherche d'une activité aventureuse, n'hésitez pas à essayer le rafting sur les rivières de Kupa, Dobra, Mreznica, Korana, Una, Zrmanja ou Cetina. Parfait pour une activité en famille ou entre amis, le rafting se pratique dans le magnifique arrière-pays croate.

4. Promenez-vous dans la montagne

Si vous souhaitez explorer les montagnes croates, on vous recommande les parcs nationaux de Risnjak, du Velebit septentrional, de Paklenica ou des montagnes de Biokovo. En hiver, certains sont couverts d'une couche épaisse de neige, mais à la belle saison, les sentiers sont praticables. Les passionnés d'alpinisme trouveront leur bonheur au parc national de Paklenica où la roche Anica Kuk culmine à 350 mètres.

5. La Croatie vue du ciel

Découvrez la beauté de la Croatie vue du ciel et faites un tour en montgolfière depuis Medvednica ou faites du parapente au-dessus des montagnes Ucka et Zumberak au nord jusqu'à Biokovo et Rilic au sud, avec vue sur les îles Krk, Brac et Hvar. Pour un véritable rush d'adrénaline, sautez en parachute d'un avion volant à 3000 mètres d'altitude au-dessus d'un paysage magnifique.

6. Naviguez sur les rivières

Une promenade sur la rivière Kupa vous permettra d'admirer les châteaux d'Ozalj et de Dubovac ou les moulins hydrauliques à Radmanove Mlinice. Surnommés les "trupica", les canots croates traditionnels sont utilisés de la même façon qu'il y a quelques centaines d'années dans le delta de la rivière Neretva. Découvrez des paysages d'une beauté époustouflante depuis les rivières de Dobra, Mreznica, Una, Kupa et Korana au nord, et Cetina ou Zrmanja qui traversent les parcs nationaux dans le sud.

7. À cheval en Croatie

Montez à cheval dans les haras les plus célèbres de Croatie, en Slavonie, en Istrie et en Dalmatie. Visitez de petites entreprises de famille ou de manèges modernes équipés d'écoles d'équitation et d'instructeurs qualifiés. Assistez au Sinjska Alka, un tournoi de chevalerie traditionnel, et visitez le haras de Dakovo en Slavonie, où l'on élève de nobles chevaux Lipizzan depuis le 13e siècle.

8. Pêcher dans les eaux croates

Les pêcheurs de poissons d'eau douce et d'eau de mer trouveront leur bonheur en Croatie. Déployez vos talents de pêche dans les eaux croates et attendez qu'un bar, un denti, une dorade, un thon ou un spécimen d'eau douce tel qu'une truite ou même un énorme poisson-chat morde à l'hameçon. Près de Dubrovnik, on trouve de nombreux endroits propices à la pêche en mer : la baie de Zaton et les îles de Kolopec, Lopud et Sipan. Les pêcheurs de rivière visiteront l'Odra, la Mreznica, la Gacka, la Strug et la Zvecaj.