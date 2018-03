Huit trajets majestueux pour voyager dans un train de légende

Plus de deux cents ans après sa création, le train n'a rien perdu de son pouvoir de fascination. Sur les cinq continents, il est devenu synonyme de détente et d'évasion. La preuve en huit trajets majestueux offrant couchettes et tables gastronomiques à leurs passagers, le temps de croisières ferroviaires pas comme les autres.