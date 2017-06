Inauguration d'un nouveau sentier didactique dans la forêt domaniale de Spa

Ce sentier didactique est le fruit d'une collaboration entre Spa-Monopole et PEFC, qui certifie les forêts durablement. Il comprend neuf panneaux, traduits en quatre langues, qui renseignent le promeneur sur différents thèmes tels que la gestion durable, les zones humides, l'aspect économique de la forêt ou encore la protection de l'environnement. Accessible au départ du domaine de Berinzenne, ce sentier s'adresse autant aux familles qu'aux sportifs. La balade, qui dure deux heures, emmène le visiteur au sein d'un patrimoine hydrique de 13.000 hectares préservé de toute pollution.

Depuis 50 ans, la Division Nature et Forêts, Spadel, la Ville de Spa et le Domaine de Berinzenne se sont associés pour protéger et préserver le patrimoine sourcier spadois, reconnu depuis plus de 125 ans. Spa, pionnière dans la protection de ce patrimoine, est désormais reconnue à travers l'Europe comme la référence en matière de gestion durable des nappes aquifères. "Le cycle de l'eau et de la nature sont intimement liés. Certaines zones auraient disparu car elles n'étaient économiquement pas rentables mais elles ont été préservées afin de maintenir cet équilibre unique en Belgique", explique Patrick Jobé, responsable environnement et eau chez Spadel. Les mesures réalisées au départ des activités des abeilles, sentinelles de l'environnement, ont effectivement confirmé la qualité exceptionnelle d'un environnement où l'activité est minime et les risques de pollution écartés.