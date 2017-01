Jardins de rêve, en Italie et ailleurs

Earth. Rope. Pot. Plant. Derrière ce nom, se cache depuis plusieurs années un duo créatif composé de la make-up artist Sigrid Volders et de la créatrice de mode Narelle Dore. Ensemble, elles éditent des cache-pots à suspendre, en macramé. Mais pas que. Elles ont aussi installé un jardin dans un centre artistique ainsi que dans plusieurs concept stores et ont dernièrement édité un livre qui inspirera les botanistes en herbe : on y trouve des recettes de cocktails et de plats, bien sûr, mais aussi de la musique imaginée... pour les plantes. L'été dernier, elles ont effectué un circuit à travers l'Italie, accompagnées de la photographe Mieke Verbijlen. " Les promenades en pleine nature ont toujours été essentielles pour nous, explique Sigrid Volders. J'aime être entourée de plantes et de fleurs, que je ne me lasse pas d'admirer. Lorsque j'ai acheté un parfum floral baptisé Hanbury, j'ai cherché l'origine de ce nom et découvert que c'était celui d'un jardin italien. Entre-temps, Narelle avait déménagé à Florence pour y enseigner à Polimoda, une école de mode. Des amis originaires de son pays d'adoption lui avaient vanté la beauté des parcs locaux, ce qui nous a donné envie d'y effectuer un voyage d'une semaine l'été dernier. Non pas pour visiter des espaces verts classiques, mais bien pour découvrir des lieux sauvages et exotiques. "

