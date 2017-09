L'aéroport de Glasgow à la rescousse des doudous perdus

Sur son site internet, l'aéroport écossais annonce sous la rubrique "Lost teddies at Glasgow Bearport", vouloir remédier à la "détresse" des petits propriétaires séparés de leur doudou en proposant "un heureux dénouement".

Une étiquette spéciale pour ours ou tout autre doudou en peluche sera désormais disponible au moment de l'enregistrement, avec le nom et les coordonnées du propriétaire.

"Nous faisons tout notre possible pour nous assurer que les ours ne seront plus perdus grâce à cette étiquette", a assuré un porte-parole de l'aéroport.

Le site présente une collection de photos de doudous et un appel à leur propriétaire, s'ils les reconnaissent, à venir les chercher au point bagage.