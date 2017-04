L'affaire United Airlines, symptomatique des mauvaises relations entre compagnies et passagers

En dépit de l'indignation mondiale suscitée par cet incident, Oscar Munoz, le PDG d'United, a choisi de défendre ses salariés dans une lettre, affirmant qu'ils ont "suivi les procédures" et qualifiant le passager "de perturbateur et d'agressif". "Si je regrette profondément cet incident je voudrais vous dire mon soutien indéfectible", écrit M. Munoz à l'intention de sa compagnie, l'une des trois premières aux Etats-Unis.

"C'est un désastre en matière de relations publiques", fustige Andy Holdsworth, spécialiste en communication de crise au cabinet britannique Bell Pottinger. "Même si le comportement du passager n'était pas exemplaire, United aurait dû montrer plus de compassion". "C'est le pire exemple de sourde oreille dont une entreprise ait jamais fait preuve", critique Dick Costolo, l'ancien patron de Twitter.

This is one of the most tone deaf corporate emails ever sent, and I should know because I sent some that are surely in the top 10. https://t.co/AA56wDURl4