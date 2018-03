L'Atomium fête ses 60 ans à partir d'aujourd'hui, et durant toute l'année: demandez l'programme!

Au mois de mars

Le 23 : Trois expositions s'ouvrent au public sous le titre générique de Galaxy 58 :

People of 58 représente la particule humaniste qui compose le corps des expositions du Brussels Design Museum et de l'Atomium. On y retrouve différentes photos et vidéos qui témoignent d'une époque où la société s'était formée sur une confiance en l'avenir.

Podium 58 se consacre davantage à la mode, à un code vestimentaire qui traduisait déjà une volonté de s'opposer au classicisme alors dominant. Différentes pièces des collections du Musée Mode et Dentelle y seront exposées.

Graphic 58 regroupe un noyau important d'illustrations, de brochures, de dépliants et de guides qui rappellent à quel point ses motifs sont devenus, par la suite, les caractéristiques du "style Expo" belge.

Le 25 : Les Kids Guinguette Back to 58 proposent, au coeur même de l'Atomium, des concerts de musique live, des ateliers de danse et de hula hoop pour divertir petits et grands.

Au mois d'avril

Les 28 et 29 : L'ASBL Regal organise la Brocante 58 qui comprendra une centaine de stands de collectionneurs où leurs objets et collections seront mis en vente. Des activités pour les enfants seront également prévues.

Au mois de mai

Les 5 et 6 : Le festival Rock around the Atomium special 60th Birthday propose des concerts d'une dizaine de groupes internationaux. Il sera accompagné d'un marché vintage et de l'exposition de divers modèles de voitures et de motos d'époque pour se replonger dans les années 50.

Le 27 : Old timers est le nom choisi pour incarner le défilé de voitures anciennes qui aura lieu autour de l'Atomium. Un moyen de se téléporter dans les années 50 en un vrombissement de moteur.

Au mois de juillet

Le 15 : Le Pavillon Coucou Brussels sera présent tout l'été au pied de l'Atomium. Le stand d'information permettra aux touristes ou aux Bruxellois désireux de découvertes locales de se procurer des bons plans concernant le tourisme et la culture de la capitale.

Les 20 et 22: Des animations gratuites mettant en avant les arts de rue et du cirque seront prévues pour égayer les alentours. Ces réjouissances se tiendront aussi du 15 au 19 août.

Au mois de septembre

Le 8 : Le collectif bruxellois Deep In House propose l'Atomium festival, qui comprendra deux scènes et de la musique électronique à disposition de tous.

Le 30 : Les Distinguished Gentleman's Ride proposent un rassemblement de foule, mais pas n'importe laquelle. Vestes en cuirs, tatouages et barbes imposantes sont les bienvenus puisqu'il s'agit d'un groupement de motards. La parade se tiendra autour de l'Atomium avec pour but premier la sensibilisation à la santé et à la recherche scientifique.

Au mois de novembre

Les 16, 17 et 18 : La commémoration de l'Expo 58 se fera lors d'InterClassics et de son défilé de véhicules anciens.

Le Design Flea Market aura également lieu en novembre, même si la date n'est pas encore connue. Un grand nombre de marchands du monde du design se réuniront pour présenter leurs collections au grand public.

Les traditionnels feux d'artifices, qui font si souvent briller les boules de l'Atomium, ne sont pas mis de côté. Les dates exactes seront communiquées ultérieurement. Mais d'ici-là, les nombreuses activités organisées sauront nous faire patienter.