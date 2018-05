L'été sera vert à Grand-Hornu!

Site exceptionnel en Wallonie, Grand-Hornu abrite également des musées parmi les plus dynamiques du pays, le CID (Centre d'Innovation et de Design, anciennement Grand-Hornu Images), et le MAC's (Musée des Arts contemporain), dont les deux mois d'été s'annoncent chargés. La preuve avec ce menu estival à la fois pédagogique et festif, qui fait la part belle aux activités de plein air et à la défense de l'environnement, offrant un rôle central à l'oeuvre végétale Quadra de Jef Geys.

Pour commencer, trois expos d'art contemporain et de design :

- Jef Geys. Quadra, au MAC's jusqu'au 23 septembre

Huit bacs de plantes de Jef Geys ont été implantés dans les jardins de Grand-Hornu, en partenariat avec le laboratoire de zoologie de l'Université de Mons. Comme autant de petits territoires d'une superficie égale, chaque parcelle représente un pays européen : Allemagne, Pays-Bas, Italie, Espagne, Portugal, Grande-Bretagne, France et Belgique. Sur ces mini-biotopes pourront pousser des plantes médicinales, qui seront ensuite récoltées par les équipes du musée.

- Albedo d'Ann Veronica Janssens et Jean Glibert, au MAC's du 1er juillet au 21 octobre

Les deux artistes belges ont été invités à créer un dispositif susceptible de faire vivre aux visiteurs " une expérience d'ordre esthétique sans s'encombrer de la matérialité de la matérialité de l'objet d'art ". Un dialogue libre avec l'architecture brute du musée, conçue par Pierre Hebbelinck en résistance au geste posé un siècle plutôt par la construction du site original.

- Halte à la croissance !, au CID du 1er juillet au 21 octobre

Cela fait déjà 50 ans que notre surconsommation de ressources en tous genres pose un problème d'envergure planétaire. Notre salut serait-il à chercher dans le design ? Ses méthodes, ses expérimentations, sa propension à l'économie ? Ce sont les questions auxquelles tentera de répondre le CID, à travers les travaux d'une vingtaine de designers de Belgique et d'ailleurs.

Le 15 juillet

Un Apéro floral prendra place dans les jardins, et sera l'occasion de découvrir les qualités gustatives des plantes, étant organisé autour de l'oeuvre Quadra de Jef Geys.

Le 21 juillet

Vous êtes tous conviés à la grande fête du 21 juillet avec, toute la journée, des visites guidées du site et des expositions, des animations pour enfants avec " Bidouille et Débrouille ", des jeux géants et des contes, ainsi qu'une série de workshops adultes admis. En soirée, le programme prévoit le concert des Has Been à 20h30, un feu d'artifice à 22h30 et enfin le Bal des Lampions pour clôturer en beauté . Bonne nouvelle pour les familles : tout est gratuit !

Des stages :

- Demain entre tes mains du 2 au 6 juillet et du 20 au 24 août, initiation aux procédés de fabrication numérique, en vue de créer des objets respectueux de la planète.

- Colourful au MAC's du 23 au 27 juillet, une plongée dans un univers multicolore, où les 5-8 ans en apprendront plus sur les couleurs via des expériences sensorielles, visuelles et gustatives.

- Mauvaise graine au MAC's du 30 juillet au 3 août : une exploration du monde des plantes autour de l'oeuvre Quadra de Flore Roullier-Gal, en compagnie de la guide nature Flore Roullier-Gal.

Des ateliers :

- Les Après-midi nature, les 4 et 8 juillet, et les 1er et 29 août : plantation d'aromatiques, balades sur le terril, création d'un herbier, observations de plantes et d'insectes, recettes florales, mais aussi légendes mythologiques et histoire des jardins.

- " Bidouille et Débrouille ", les 8 juillet, 12 août et 9 septembre : une table ouverte où les " Kids à l'oeuvre " épauleront les enfants dans leur création d'objets originaux basés sur de la récup'.

Et durant tout l'été :

- Le Carré des transats : un espace de détente, pour une petite pause dans une pelouse " un peu à l'écart ", où les enfants pourront découvrir des jeux aujourd'hui un peu désuets comme le croquet, la pétanque ou le jokari.

- La Boîte à livres : une bibliothèque gratuite et participative, qui invite les lecteurs à l'échange et au partage.

- Les Jeudis en famille : une invitation à visiter les expos et prendre l'air en, comme leur nom l'indique, en famille.

- Sans oublier que le Grand-Hornu ouvre ses jardins aux familles et particuliers qui désirent y pique-niquer.

Toutes les infos détaillées vous attendent sur www.grand-hornu.eu.