L'Europe du Sud se mobilise pour lutter contre le tourisme de masse

Le réseau SET (villes du Sud de l'Europe face au Tourisme de masse) veut promouvoir des actions de protestations et moyens de pression communs, afin de "poser des limites à l'industrie touristique" voire viser sa "décroissance".

Sa première action a été la diffusion d'un manifeste dénonçant les effets pervers du tourisme de masse: hausse faramineuse des loyers, disparition progressive du petit commerce local, encombrement de l'espace public ou encore aggravation de la pollution.

Le réseau est pour l'instant composé de dix villes d'Espagne - dont Barcelone, Palma de Majorque et Madrid - et de la région espagnole des Iles Canaries, ainsi que de Lisbonne, Venise (Italie) et la République de Malte, mais ses promoteurs n'écartent pas l'idée de l'élargir à d'autres.