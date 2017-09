L'expo "Sublime Bruxelles" ouvre ses portes à la Bourse

L'événement s'attache à replacer la construction des boulevards Emile Jacqmain, Adolphe Max, Lemonnier ainsi que la place de Brouckère dans leur contexte historique. Son objectif est de valoriser les bâtiments et éléments architecturaux remarquables dont regorgent ces artères.

Les grands boulevards du centre de Bruxelles furent initialement construits pour voûter la Senne et éradiquer les problèmes d'hygiène, d'insalubrité et d'inondations. Deux concours d'architecture successifs sont ensuite venus orner ces grands axes de somptueuses façades éclectiques.

. "A l'heure où des transformations majeures s'opèrent au coeur de notre centre-ville, l'exposition traduit la volonté des bâtisseurs du 19ème siècle de sublimer leur ville. Forte de nombreuses photos, films et documents d'archives inédits, elle invite à 'lever la tête' et à prendre le temps de (re)découvrir la formidable richesse architecturale de nos boulevards, de 1865 à nos jours", explique l'Echevin de l'Urbanisme et du Patrimoine, Geoffroy Coomans de Brachène, à l'initiative d'exposition en collaboration avec la Cellule Patrimoine Historique de la Ville de Bruxelles.

L'exposition, qui se tiendra jusqu'au 1er octobre prochain, s'inscrit également dans le sillage des primes à l'embellissement lancées par le département de l'Urbanisme en 2016 destinées à promouvoir la revalorisation de ce patrimoine.

"Je souhaite tout particulièrement stimuler la rénovation et l'embellissement des façades, parfois négligées, de ces splendides boulevards historiques. Pourquoi pas par la création d'un concours qui récompenserait les plus belles restaurations de façades ? ", a conclu Geoffroy Coomans de Brachène.