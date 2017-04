L'hôtel Sheraton de Bruxelles trouve un repreneur

Le repreneur de l'hôtel bruxellois sis à la place Rogier est Primecity investment PLC, une société de droit chypriote, cotée sur Euronext, ayant une petite soixantaine d'actifs hôteliers en Allemagne (Berlin, Hambourg, Francfort, etc.), et pesant plus d'un milliard d'euros fin 2016. Le groupe a fait état d'un bénéfice net de 62 millions d'euros en 2016.

Primecity investment PLC se présente comme une société d'investissement hôtelière spécialisée dans le repositionnement de propriétés hôtelières sous-performantes. Aucune des parties à la vente n'a souhaité confirmé l'opération, selon les deux quotidiens. Au moment de sa fermeture, le Sheraton et ses quelque 500 chambres employaient environ 200 personnes.