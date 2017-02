L'hôtel Vice Versa, une invitation aux péchés

Sept ? Précisément, comme les sept péchés capitaux : entre la gourmandise, l'orgueil, l'avarice, la paresse, la colère, l'envie et, notre préféré, la luxure, il suffit de choisir.

Puis de se laisser séduire par les décorations signées Chantal Thomass, qui a manifestement été très inspirée par le concept.

Un repaire de petits plaisirs et de grandes tentations, agrémenté d'un hammam rouge et noir qui rappelle que l'Enfer n'est jamais bien loin du Paradis. Et ici, dans l'atmosphère cosy des 37 chambres, les deux ont évidemment leur place...

www.viceversahotel.com