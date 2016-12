L'Inde pose la première pierre de la plus grande statue au monde

Le Premier ministre indien Narendra Modi a déposé la première pierre de la statue de Chhatrapati Shivaji, qui s'élèvera sur une île au large de la côte ouest de Bombay.

Elle mesurera 192 mètres, soit plus de deux fois la statue de la Liberté à New York, cinq fois celle du Christ Rédempteur à Rio, et dépassera donc l'immense Bouddha du Temple du Printemps en Chine qui, avec ses 128 mètres de haut, détient actuellement le record. "Tant d'aspects de sa personnalité nous inspirent", a déclaré M. Modi, à l'initiative du projet, au sujet du dirigeant hindou qui a combattu la dynastie musulmane moghole et a fondé son propre royaume.

La principale gare de Bombay et son aéroport portent le nom de Shivaji, symbole du renouveau de la culture hindoue promue par M. Modi.

Le gouvernement de l'Etat de Maharashtra, dont Bombay est la capitale, doit dépenser quelque 36 milliards de roupies (530 millions de dollars) pour réaliser la sculpture, attendue en 2019.

Un somme qui fait bondir ceux qui trouvent que l'argent devrait plutôt être investi dans des infrastructures, l'éducation et le développement.

Samedi soir, plus de 27.000 personnes avaient signé une pétition sur le site Change.org, enjoignant le gouvernement d'abandonner son projet.

M. Modi n'en est pas à son premier projet de taille: en 2014, a débuté la construction d'une statue de 182 mètres à l'honneur du héros de l'indépendance indienne, Sardar Vallabbhai Patel, dans son Etat du Gujarat, pour un coût estimé à 368 millions de dollars.